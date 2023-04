Freiburg (SID) - Christian Streich bereiten die negativen Entwicklung der Gegenwart große Sorgen. "Wir leben im Neokapitalismus, und der macht die Menschen kaputt - das ist meine Meinung", sagte der bekannt gesellschaftskritische Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg am Donnerstag: "Viele Menschen haben psychische Probleme, weil sie vollkommen überfordert sind."

In einem langen Monolog während der Pressekonferenz vor dem Punktspiel gegen Meister Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) prangerte Streich unter anderem die Auswüchse des westlichen Wirtschaftssystems an, bei dem die Großkonzerne die Staaten "erpressen" würden.