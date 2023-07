Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat als vierten Neuzugang den portugiesischen Stürmer Tiago Tomas von Sporting Lissabon bis 2027 unter Vertrag genommen. Der 21-Jährige sammelte in den vergangenen 18 Monaten bereits als Leihspieler beim VfB Stuttgart Bundesliga-Erfahrung.

"Tiago steht noch am Anfang seiner Karriere, hat großes Potenzial und kann in Wolfsburg den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen", sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Für die Schwaben kam der Angreifer in 47 Einsätzen zu acht Toren, beim VfB verzichtete man auf die Kaufoption für Tomas.

Zuvor hatten die Niedersachsen bereits den Innenverteidiger Moritz Jenz, den tschechischen Nationalspieler Vaclav Cerny sowie Cedric Zesiger aus der Schweiz verpflichtet.