Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Ersatztorwart Fabian Bredlow verlängert. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, unterschrieb der 28-Jährige bis zum 30. Juni 2026. Bredlow, dessen ursprünglicher Vertrag zum Saisonende ausgelaufen wäre, war im Sommer 2019 aus Nürnberg zum VfB gewechselt.

"Es ist ein Vertrauensbeweis, über den ich sehr glücklich bin", sagte Bredlow, der in der vergangenen Rückrunde Stammtorwart in Stuttgart gewesen war. Für Sportdirektor Fabian Wohlgemuth ist Bredlow "dank seiner fußballerischen Fähigkeiten, seiner vorbildlichen Arbeitseinstellung und seiner Persönlichkeit ein wichtiger Faktor in unserem Kader".