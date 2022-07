Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat auch sein zweites Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen. Nach dem lockeren 7:1 beim Landesligisten SV Böblingen hatte der VfB mit dem Drittligisten SV Wehen Wiesbaden beim 3:2 (1:1) etwas mehr Mühe.

Der österreichische Mittelstürmer Sasa Kalajdzic, der mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird, traf in der 14. Minute zur Führung. Mateo Klimowicz (73.), der am Mittwoch 22 Jahre alt wurde, und Alou Kuol per Elfmeter (84.) erzielten die weiteren Treffer für die Schwaben.

An der Seitenlinie fehlte Trainer Pellegrino Matarazzo. Der 44-Jährige befindet sich nach Corona-Infektion ebenso in Isolation wie Stürmer Wahid Faghir.