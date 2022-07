Orel Mangala verlässt den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und wechselt zu Aufsteiger Nottingham Forest in die englische Premier League.

Stuttgart (SID) - Mittelfeldspieler Orel Mangala verlässt den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und wechselt zu Aufsteiger Nottingham Forest in die englische Premier League. Das gaben die Schwaben am Sonntag bekannt. Mangala soll dem VfB eine Ablöse von 13 Millionen Euro plus 4 Millionen möglicher Bonuszahlungen einbringen.

"Aus sportlicher Sicht hätten wir Orel natürlich gerne noch länger bei uns gesehen", sagte Sportdirektor Sven Mislintat: "Der wirtschaftliche Aspekt und auch der Wunsch des Spielers nach einer Veränderung haben letztlich dazu geführt, dass wir diesem Transfer zugestimmt haben."

Mangala war im Sommer 2017 nach Stuttgart gewechselt. Für den VfB bestritt der 24 Jahre alte, belgische Nationalspieler 109 Pflichtspiele, in denen er drei Tore und 10 Vorlagen verzeichnete. In Deutschland war Mangala zudem in der Saison 2018/19 leihweise für den Hamburger SV aktiv.