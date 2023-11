VfB-Stürmer Serhou Guirassy ist nach seiner Verletzung zurück im Mannschaftstraining. Wie die Stuttgarter am Mittwoch auf der Social-Media-Plattform X bekannt gaben, hat der 27-Jährige ein Teiltraining absolviert. Vor knapp drei Wochen hatte Guirassy eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel erlitten.

Der Guineer hatte am 21. Oktober beim 3:0-Sieg gegen Union Berlin noch den Führungstreffer erzielt, musste aber nach einer halben Stunde angeschlagen ausgewechselt werden. Seit Guirassy fehlt, hat das Team von Trainer Sebastian Hoeneß ihre folgenden Ligaspiele ohne ihn gegen Hoffenheim (2:3) und Heidenheim (0:2) verloren.

Guirassy ist in dieser Saison der VfB-Topspieler schlechthin. In bisher acht Bundesligaspielen schoss der Stürmer 14 Tore und bereitete einen Treffer vor - Rekord. Außerdem ist er damit an über der Hälfte aller VfB-Tore (27) in dieser Bundesliga-Spielzeit beteiligt. Ob Guirassy schon am Sonntag gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky) wieder spielen kann, steht allerdings noch nicht fest.