Trainer Bo Svensson sieht die Situation beim Bundesliga-Schlusslicht FSV Mainz 05 trotz des schlechten Saisonstarts noch nicht als brenzlig an. "Gefährlich ist es nur, wenn wir nicht zusammenbleiben. Gefährlich ist es nur, wenn die Energie im Training nicht mehr da ist und die Gruppe nicht das umsetzt, was uns ausmachen soll", sagte der Däne am Donnerstag: "Aber so, wie ich die Gruppe erlebt habe, sind wir auf dem richtigen Weg."

Vor dem Auswärtsspiel beim ebenfalls noch sieglosen FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) macht den Mainzern auch die dünne Personaldecke Sorgen. Die verletzten Abwehrspieler Andreas Hanche-Olsen und Maxim Leitsch werden laut Svensson nicht zur Verfügung stehen. Dazu verschärft der Ausfall von Nelson Weiper die Situation im Sturm. Der 18-Jährige musste sich einem arthroskopischen Eingriff am Knie unterziehen, wie Mainz am Donnerstag mitteilte.

Da die 05er derzeit nur noch zwei gesunde Mittelstürmer im Kader haben, beschäftigen sie sich auch mit kurzfristigen Neuzugängen - aufgrund des geschlossenen Transferfensters kommen aber nur vertragslose Spieler infrage. "Wir halten natürlich immer die Augen offen, aber den allergrößten Markt gibt es momentan nicht", sagte Svensson: "Wir müssen gucken, was da möglich ist."