Trainer Bo Svensson macht sich noch keine Gedanken um eine mögliche Verlängerung seines auslaufenden Vertrags beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. "In der jetzigen Situation spielt das überhaupt keine Rolle", sagte der Däne, dessen Vertrag bei den Rheinhessen bis Sommer 2024 läuft, am Donnerstag: "Meinen Fokus darauf zu legen, was in der Zukunft ist, ist wirklich sehr weit weg von meiner Denkweise."

Zunächst wolle er "dafür sorgen, dass wir es wieder hinbekommen, konstante Leistungen abzurufen", sagte Svensson: "Darauf liegt mein kompletter Fokus, glaubt mir oder nicht." Nach drei Bundesligaspielen in dieser Saison warten die 05er noch immer auf einen Sieg, mit einem Punkt und neun Gegentoren belegen sie den vorletzten Tabellenplatz.

Im Punktspiel gegen den gut gestarteten VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) soll der Mainzer Fokus deshalb auf der Defensive liegen. "Das ist die Grundlage. Da müssen wir sagen, dass wir zu unkonstant waren", erklärte Svensson. Stuttgart spiele derzeit "beeindruckend gut", fügte der 44-Jährige hinzu: "Wir sind nicht so blauäugig, dass wir sagen, wir gucken gar nicht auf Stuttgart. Aber wir haben im Moment viel damit zu tun, auf uns selbst zu schauen."