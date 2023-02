Im Fernsehen ist Joshua Kimmich regelmäßig zu sehen, im Trikot des FC Bayern oder der Fußball-Nationalmannschaft, ab und an auch in Werbespots.

München (SID) - Im Fernsehen ist Joshua Kimmich regelmäßig zu sehen, im Trikot des FC Bayern oder der Fußball-Nationalmannschaft, ab und an auch in Werbespots. Demnächst aber tritt der 27-Jährige in einer weiteren, völlig neuen Rolle auf: als Schauspieler. Kimmich spielt im neuen "Tatort" aus München mit. Dabei bleibt er sportlich - er verkörpert einen Fitnesstrainer.

Kimmich gilt als Fan der Krimireihe. Sein Interesse habe "uns extrem gefreut", der ausführende Bayerische Rundfunk (BR) sei daher "froh" gewesen, "ihm eine kleine, aber feine Rolle anbieten zu können", sagte der zuständige Redakteur Cornelius Conrad der tz. Die Folge, die 91. für die beiden Kommissare Batic und Leitmayr, ist am 12. März zu sehen.

Kimmich hatte als Fitnesstrainer "Kenny" lediglich einen Drehtag für die Fall "Hackl" zu absolvieren. Seine Figur taucht im Zusammenhang mit der Aufklärung eines Mordes auf. Das Opfer trainierte in Kennys Fitnessstudio.

Kimmich ist nicht der erste Fußballer mit einer Gastrolle im "Tatort": Berti Vogts spielte 1999 in der Folge "Habgier" aus Hamburg mit. Oliver Bierhoff, Steffi Jones und Joachim Löw hatten 2011 einen kurzen Auftritt in der Folge "Im Abseits" aus Ludwigshafen, der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger spielte eine umfangreichere Gastrolle.