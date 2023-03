Der Trainerwechsel beim FC Bayern erschwert Borussia Dortmund die Vorbereitung auf den Bundesligagipfel in München am Samstag erheblich.

Dortmund (SID) - Der Trainerwechsel beim FC Bayern erschwert Borussia Dortmund die Vorbereitung auf den Bundesligagipfel in München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) erheblich. "Wir hatten vorher schon alle ihre Spiele analysiert und wissen nicht genau, ob Thomas Tuchel an Julian Nagelsmann anknüpft oder eine komplett neue Idee einbringt", sagte Trainer Edin Terzic am Freitag.

Er habe daher im Videostudium "auch noch mal auf die sechs ersten Spiele von Thomas Tuchel beim FC Chelsea geschaut, zwei davon habe ich komplett gesehen". Dennoch sei nicht abzusehen, "was auf uns zukommt". Terzic betonte jedoch, er wolle "auf uns gucken und der Mannschaft helfen, dieses Spiel zu gewinnen".

Dafür allerdings müsse der BVB "ein anderes Gesicht" zeigen als in den vergangenen Jahren. Acht Niederlagen setzte es für die Dortmunder in München nacheinander. "Die Balance ist der Schlüssel - das Risiko zu minimieren, aber auch die Chance zu ergreifen. Ich möchte, dass wir unseren Fußball, der uns auszeichnet, gebäudeunabhängig machen. Dass es nicht wichtig ist, wo wir spielen", forderte Terzic.

Der BVB komme "mit einer großen Euphorie. Wir haben eine riesige Chance, zu gewinnen und ein Zeichen zu setzen." Dementsprechend mache sich der Verein "mit dem Ziel auf den Weg", alles zu investieren. Doch selbst im Siegesfall: "Das Spiel kann eine Richtung vorgeben, aber es wird nicht alles entscheiden."