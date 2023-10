Trainer Edin Terzic vom Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund begrüßt die Rückkehr seines Abwehrchefs Mats Hummels in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. "Wir freuen uns natürlich für Mats, dass er wieder dabei ist. Er hat sich das absolut verdient. Nicht nur in dieser Saison, besonders auch in den letzten Jahren", sagte der Coach am Freitag.

Einige Stunden zuvor hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann Hummels für die anstehende USA-Reise nominiert, der 34-Jährige hatte das bisher letzte seiner 76 Länderspiele im EM-Achtelfinale 2021 gegen England (0:2) unter Joachim Löw bestritten. Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick setzte in seiner Amtszeit nicht auf Hummels.

Nagelsmann verzichtete derweil auf Dortmunds Kapitän Emre Can und Verteidiger Nico Schlotterbeck. "Julian ist der Bundestrainer, Julian muss harte Entscheidungen treffen. So wie wir an Bundesliga-Spieltagen. Wir drücken natürlich der deutschen Nationalmannschaft die Daumen", sagte Terzic vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin.

Der BVB-Trainer hatte Can selbst in den vergangenen beiden Ligaspielen von der Bank gebracht. "Er weiß natürlich, dass er nicht in absoluter Top-Form ist", sagte Terzic: "Aber wir wissen genau, dass er da hinkommen wird. Und dabei werden wir ihm helfen. Ich finde, er hat in den letzten Einsätzen eine ansteigende Form gezeigt." Can sei derweil "sehr gut" mit seiner Nicht-Nominierung für die USA-Reise umgegangen.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft am am 14. Oktober in Hartford auf Gastgeber USA (21.00 Uhr MESZ/RTL) und vier Tage später in Philadelphia auf Gold-Cup-Sieger Mexiko (2.00 Uhr MESZ/ARD)