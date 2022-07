Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat in der Vorbereitung auf die neue Saison eine Niederlage kassiert.

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat in der Vorbereitung auf die neue Saison eine Niederlage kassiert. Im Testspiel beim Zweitligisten SC Paderborn unterlag der VfL mit 0:2 (0:1). Auch Hertha BSC tat sich lange Zeit schwer, gewann am Ende aber deutlich mit 5:1 (1:0) gegen den Regionalligisten Energie Cottbus.

Florent Muslija (40.) und Jannis Heuer (58.) erzielten in Paderborn die Treffer für die Ostwestfalen, die sich eine Woche vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga in guter Verfassung präsentierten.

Die Hertha erzielte erst mit dem Pausenpfiff durch Davie Selke den Führungstreffer (45.+2), im zweiten Durchgang legten Luca Wollschläger (59., 61.), Dodi Lukebakio (77.) und Myziane Maolida (81.) nach. Dennis Slamar traf zum zwischenzeitlichen 1:3 für den Gastgeber (67.).