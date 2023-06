Fußball-Nationalspieler Lukas Klostermann sieht seine Zukunft beim DFB-Pokalsieger RB Leipzig. "Zur Vorbereitung werde ich ganz normal aufschlagen", kündigte der Defensivspieler an.

Klostermann hatte auch aufgrund einer Verletzung in der Hinrunde ( Syndesmoseriss) nur 15 Ligaspiele in der abgelaufenen Saison bestritten. Das letzte Jahr sei schwierig gewesen, auch weil er aus einer Verletzung gekommen sei, sagte der 27-Jährige: "In den letzten Wochen habe ich viel gespielt und fühle mich wohl in der Mannschaft. Das Thema wurde ganz schön hochgekocht."

Klostermanns Vertrag läuft noch bis Juni 2024. Derzeit bereitet er sich mit der Nationalmannschaft auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main auf das 1000. Länderspiel am Montag (18.00 Uhr/ZDF) in Bremen gegen die Ukraine vor.