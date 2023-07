Trainer Dino Toppmöller von Eintracht Frankfurt will die hohen Erwartungen an Neuzugang Ellyes Skhiri bremsen.

Für Dino Toppmöller ist Ellyes Skhiri ein "unheimlich intelligenter Spieler" - gleichzeitig will der Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt aber auch die hohen Erwartungen an den Neuzugang bremsen. "Dass es grundsätzlich ein super Spieler ist, wissen wir alle. Wir sollten aber nicht zu viel Last auf seinen Schultern verteilen", sagte der neue SGE-Coach nach dem Trainingsauftakt am Mittwoch über den Tunesier.

"Er ist ein Spieler auf der Sechser-Position, den wir so noch nicht im Kader hatten", sagte Toppmöller weiter: "Mit ihm haben wir einen Strategen aus der Tiefe dazubekommen." Frankfurt hatte sich Skhiris Dienste gesichert, nachdem dessen Vertrag beim Ligakonkurrenten 1. FC Köln ausgelaufen war. Für die Rheinländer hatte er vier Jahre gespielt.

Toppmöller sei für Skhiris Entscheidung "sehr wichtig gewesen", wie der defensive Mittelfeldspieler bei seiner Vorstellung am Mittwoch sagte. "Wir haben viel miteinander gesprochen. Er spricht sehr gut Französisch, das hat geholfen", erzählte der 28-Jährige: "Mein Gefühl war gut, er will einen schönen Fußball spielen, mit Intensität und Qualität." Als vertragsloser Spieler habe er "auch andere Möglichkeiten" gehabt, "aber für mein Gefühl war Frankfurt das beste Projekt".