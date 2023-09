Trainer Dino Toppmöller vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat den Anhängern der Hessen eine rosige Zukunft versprochen. "Wenn ich Eintracht-Fan wäre, würde ich mich auf eine tolle Zukunft freuen, weil wir auf einem extrem guten Weg sind", sagte der Coach am Donnerstag: "Es gefällt mir sehr gut, wie sich die Gruppe fußballerisch entwickelt. Ich bin extrem positiv gestimmt."

Im Punktspiel am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) müssen die Frankfurter, die mit einem Sieg und vier Unentschieden in die Saison gestartet sind, weiter auf Kapitän Sebastian Rode verzichten. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler laboriert an einer Muskelverletzung. Wie lange Rode fehlen wird, ist noch offen.