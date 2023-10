Das Topspiel der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Meister Bayern München steigt am 4. November um 18.30 Uhr.

Das Topspiel der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Meister Bayern München steigt am 4. November um 18.30 Uhr. Das gab die Deutsche Fußball Liga ( DFL) am Donnerstag bekannt. Die DFL veröffentlichte dazu alle Ansetzungen für die Spieltage 9 bis 13, in der 2. Bundesliga für die Spieltage 11 bis 15.

Das Stadtderby in der 2. Liga zwischen Spitzenreiter FC St. Pauli und Verfolger Hamburger SV findet am Freitagabend (1. Dezember) statt. Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen erfolgen laut DFL voraussichtlich in der Woche vom 6. bis 10. November nach der Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal.