Das wegweisende Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München steigt am 10. Februar um 18.30 Uhr. Das gab die Deutsche Fußball Liga ( DFL) am Donnerstag bekannt. Insgesamt wurden die Spieltage 19 bis 26 der beiden obersten deutschen Profiligen zeitgenau angesetzt.

Fixiert sind demnach auch die Topspiele zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig am Samstag, 27. Januar (15.30 Uhr) sowie zwischen dem Rekordmeister Bayern und Leipzig am Samstag, 24. Februar (18.30 Uhr).

In der 2. Bundesliga treffen im Samstagabendspiel am 27. Januar die Aufstiegsanwärter Fortuna Düsseldorf und der FC St. Pauli aufeinander - nur vier Tage vor dem Viertelfinal-Duell im DFB-Pokal in der Hansestadt. Am Freitagabend (23. Februar) stehen sich der derzeitige Tabellenführer Holstein Kiel und der erste Verfolger St. Pauli gegenüber.

Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen erfolgen laut DFL voraussichtlich in der Woche vom 26. Februar bis 1. März 2024, nachdem die weiteren Runden der Europapokal-Wettbewerbe ausgelost sind.