Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Zweitligist Schalke 04 meldet für das Topspiel gegen Werder Bremen erstmals seit Januar 2020 ein ausverkauftes Haus. Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) werden 62.271 Zuschauer in der Arena sein. "Das hört sich fantastisch an. Es ist schön zu sehen, wie geschlossen der Verein in dieser Phase ist", sagte Trainer Mike Büskens.

Der Tabellenführer würde mit einem Sieg gegen den ersten Verfolger einen riesigen Schritt für die Rückkehr in Bundesliga machen. "Beide Vereine haben einen Traum und versuchen, diesen zu leben", sagte Büskens, der auch im Aufstiegsfall im Sommer ins zweite Glied zurückrücken würde. Das stellte Sportdirektor Rouven Schröder am Donnerstag erneut klar.