Bayern München ist mit einem Torfestival in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel setzte sich im Rahmen des Trainingslagers am Tegernsee mit 27:0 (18:0) gegen den Neuntligisten FC Rottach-Egern locker-leicht durch.

Die Neuzugänge Konrad Laimer (20.) und Raphael Guerreiro (74.) feierten ihr Debüt jeweils mit einem Tor. Min-Jae Kim radelte am Rande auf einem Hometrainer erstmals im Bayern-Dress und schaute seinen neuen Kollegen zu.

Jamal Musiala (3., 13., 36., 42., 44.) und Mathys Tel (22., 25., 28., 34., 41.) trafen wie der eingewechselte Marcel Sabitzer (49., 64., 66., 70., 72.) gleich fünfmal. Serge Gnabry (4., 12., 43.), Alphonso Davies (8.), Noussair Mazraoui (27.), Dayot Upamecano (31.) und Leroy Sane (35.) erzielten die weiteren Tore vor der Pause.

Danach wechselte Tuchel im Stadion am Birkenmoos einmal komplett durch. Neben Sabitzer und Guerreiro waren auch Ryan Gravenberch (84.), Kingsley Coman (86.) und Sadio Mane (90.) noch erfolgreich.

Die Bayern weilen noch bis Donnerstag zur Vorbereitung am Tegernsee. Von Montag an bis 3. August begeben sie sich auf Asienreise. In Tokio finden weitere Testspiele gegen Champions-League-Sieger Manchester City (26. Juli) und Kawasaki Frontale (29.) statt, in Singapur ist der FC Liverpool (2.8.) Gegner.

Die Generalprobe für die neue Saison steigt am 7. August in Unterhaching gegen die AS Monaco. Das erste Pflichtspiel ist der Supercup fünf Tage später gegen Pokalsieger RB Leipzig, am 18. August beginnt für den Titelverteidiger die Bundesliga-Saison bei Werder Bremen.