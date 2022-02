Dortmund (SID) - Borussia Dortmund hat einen Bericht über eine Krisensitzung der Vereinsführung nach der Europa-League-Niederlage gegen die Glasgow Rangers (2:4) scharf dementiert. "Totaler Bullshit. Es gab kein Treffen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem SID am Freitag.

Der Pay-TV-Sender Sky hatte am Donnerstagabend eine vermeintliche Sitzung Watzkes mit Sportdirektor Michael Zorc, Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl und Trainer Marco Rose transportiert.

Abwehrchef Mats Hummels hatte in einem RTL-Interview unmittelbar nach dem Abpfiff von "unsinnigem Fußball" gesprochen, Rose nahm die Verantwortung für die desolate Leistung auf sich.

Das Rückspiel um den Achtelfinal-Einzug wird am kommenden Donnerstag ausgetragen, bereits am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) empfängt der BVB in der Bundesliga Borussia Mönchengladbach.