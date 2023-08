Christopher Trimmel bleibt Kapitän des Bundesligisten Union Berlin und wird die Köpenicker in ihre erste Spielzeit in der Champions League führen.

Christopher Trimmel bleibt Kapitän des Fußball-Bundesligisten Union Berlin und wird die Köpenicker in ihre erste Spielzeit in der Champions League führen. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, wird Trimmel auch in seinem sechsten Jahr durch die Co-Kapitäne Rani Khedira und Sheraldo Becker vertreten.

Den Mannschaftsrat komplettieren in dieser Spielzeit neben den Kapitänen die Torhüter Frederik Rönnow und Jakob Busk sowie Danilho Doekhi und Jerome Roussillon.

Union startet am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf in die neue Spielzeit. Eine Woche später empfängt das Team von Trainer Urs Fischer den FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Auftakt.