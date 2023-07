Christopher Trimmel würde einen Transfer von Fußball-Nationalspieler Robin Gosens zu Union Berlin begrüßen. "Ich würde mich freuen, wenn ein Spieler mit so einem Namen zu uns kommen würde. Es spricht für die Entwicklung des Vereins, dass so ein Spieler überhaupt mit dem Verein in Verbindung gebracht wird", sagte der Kapitän des Bundesligisten bei Sky.

Gosens, aktuell bei Champions-League-Finalist Inter Mailand unter Vertrag, wird mit Union und dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. "Er ist ein Spieler von internationalem Format. Ich kenne seine Spiele und seine Spielweise - ein hervorragender Fußballer. Der würde uns definitiv verstärken, allein mit seiner Erfahrung", sagte Trimmel.