RB Leipzig hat sich dank einer starken Aufholjagd beim FC Augsburg ein 3:3 erarbeitet und blieb damit auch im siebten Spiel in Folge ohne Niederlage.

Augsburg (SID) - Blamage verhindert, aber immer noch nur Mittelmaß: RB Leipzig hat sich dank einer starken Aufholjagd beim FC Augsburg ein 3:3 (0:1) erarbeitet und blieb damit auch im siebten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage, musste auf der Jagd nach den internationalen Plätzen jedoch einen kleinen Dämpfer hinnehmen.

Die erneut couragiert auftretenden Augsburger hatten sich nach den Toren von Mergim Berisha (34., Foulelfmeter), Ermedin Demirovic (51.) und Ruben Vargas (64.) schon wie der sichere Sieger gefühlt. Doch nach einer Gelb-Roten Karte für Iago (65.) kämpfte sich RB durch Treffer von Andre Silva (72.), Christopher Nkunku (89.) und Hugo Novoa (90.) noch einmal zurück und verdiente sich drei Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid zumindest einen Punkt.

Rose veränderte seine Mannschaft im Vergleich zum erfolgreichen Pokalspiel gegen den Hamburger SV (4:0) auf zwei Positionen. Josko Gvardiol und Xaver Schlager rückten für Mohamed Simakan und Abdou Diallo in die Leipziger Startelf. Bei den Augsburgern startete nach dem 2:5 gegen Rekordmeister Bayern München unter der Woche Mergim Berisha anstelle des verletzten Robert Gumny, Mads Pedersen rückte nach hinten rechts.

Die 26.000 Zuschauer in der Augsburger Arena sahen zunächst eine ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften zeigten sich bemüht, im eigenen Ballbesitz schnell nach vorne zu spielen. Mehr als ein harmloser Abschluss durch RB-Stürmer Andre Silva (7.) sprang dabei jedoch nicht heraus.

In der Folge übernahm Augsburg zunehmend die Spielkontrolle und hinderte die Leipziger erfolgreich an einem geordneten Spielaufbau. Dennoch waren es die Sachsen, die die erste große Chance des Spiels verzeichneten. Doch Forsberg (27.) scheiterte mit seinem Flachschuss am stark reagierenden Tomas Koubek, der den weiterhin verletzten Rafal Gikiewicz im Augsburger Tor ersetzte.

Der aktivere FCA machte es auf der Gegenseite besser. Nach einem Foul von David Raum an Ruben Vargas verwandelte Berisha den fälligen Elfmeter souverän, noch vor der Pause vergab Demirovic (41.) die Chance auf das 2:0.

Als er nach einer Ecke von Berisha völlig freistehend zum Kopfball kam, zielte der Bosnier dann genauer und köpfte zum 2:0 ein. Rose reagierte und brachte unter anderem Top-Torjäger Christopher Nkunku in die Partie, doch Augsburg ließ sich keinesfalls hinten rein fallen. Nach dem nächsten Gegentor durch Vargas schien das Spiel gelaufen, doch Leipzig meldete sich zurück.