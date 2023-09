Neuzugang Niclas Füllkrug bleibt trotz des Fehlstarts von Vizemeister Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga gelassen. "Für mich ist das keine Krise", sagte der Torjäger nach seiner Ankunft bei der Nationalmannschaft in Wolfsburg und fügte an: "Es ist unheimlich viel Qualität da. Deswegen bin ich gar nicht so skeptisch."

Der BVB hatte aus den drei Spielen gegen den 1. FC Köln (1:0), beim VfL Bochum (1:1) und gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim (2:2) nur fünf von neun möglichen Punkten geholt. "Man ist immer noch ungeschlagen. Natürlich hat man sich bei dem Auftaktprogramm aber andere Punkte vorgestellt", räumte der Ex-Bremer Füllkrug ein. Man sei "leider mit einer kleinen Delle gestartet".