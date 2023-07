Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den zweiten Test der Saisonvorbereitung trotz des Premierentreffers von Rekordtransfer Lois Openda (23) verloren. Der DFB-Pokalsieger unterlag am Dienstag in Lienz dem italienischen Erstligisten Udinese Calcio mit 1:2 (0:1). Der 23 Jahre alte Belgier erzielte in der 66. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Sachsen, der gebürtige Berliner Lazar Samardzic (30.) sowie Vivaldo Semedo (83.) trafen für die Italiener.

Leipzigs Trainer Marco Rose setzte mit Xavi Simons, Benjamin Sesko, Nicolas Seiwald und El Chadaille Bitshiabu auf vier Neuzugänge in der Startformation. Im zweiten Durchgang spielte neben Openda und der Liverpooler Leihgabe Fabio Carvalho auch der von Triple-Gewinner Manchester City heiß umworbene Verteidiger Josko Gvardiol.

Den ersten Test des Sommers hatte Leipzig 7:0 gegen den Oberligisten FC Grimma gewonnen.