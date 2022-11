TSG Hoffenheim hat sich im Rahmen des Weltklimagipfels COP27 offiziell zum "Race to Zero" des Sports for Climate Action Framework bekannt.

Sinsheim (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat sich im Rahmen des Weltklimagipfels COP27 offiziell zum "Race to Zero" des Sports for Climate Action Framework der Vereinten Nationen bekannt. Das teilte der Verein am Samstag mit.

Das "Race to Zero" sieht vor, dass der CO2-Fußabdruck bis 2030 um 50 Prozent im Vergleich zu 2019 sinken muss, bis 2040 lautet das Ziel "Netto Null". Hoffenheim ist nach dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen der dritte Fußball-Bundesligist, der sich dieser gemeinsamen Mission angeschlossen hat.

"Wir haben nur diesen einen Versuch, jetzt gemeinsam mit aller Kraft das Ruder herumzureißen. Dazu muss gerade auch der Fußball als Schaufenster unserer Gesellschaft seinen Beitrag leisten", sagte Geschäftsführer Jan Mayer.