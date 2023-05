Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim startet mit einer öffentlichen Trainingseinheit am 2. Juli in die Vorbereitung auf die kommende Saison.

Das erste Testspiel bestreitet die TSG am 8. Juli gegen den Regionalligisten Astoria Walldorf, vier Tage später wird die Form in der Partie gegen Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg überprüft. Das Trainingslager steht vom 15. bis 22. Juli in Kitzbühel auf dem Programm.