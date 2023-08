Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat vor dem Derby gegen den FC Augsburg erneut mehr Konstanz von seinen Stars gefordert. "Wir wollen unbedingt die Aufs und Abs verringern, sowohl im Spiel als auch zwischen den Spielen. Wir müssen da im positiven Sinne Stabilität reinbringen, damit die Ausschläge deutlich geringer werden", sagte Tuchel am Rande des traditionellen Lederhosen-Fotoshootings des Rekordmeisters.

Nach dem ernüchternden 0:3 im Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig hatten die Münchner den Bundesliga-Auftakt in Bremen 4:0 gewonnen. Das sei, so Kapitän Joshua Kimmich, "ein wichtiger Schritt", gewesen, "aber jetzt müssen wir nachlegen", forderte Kimmich vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den FCA.

Tuchel erhofft sich auch mit Blick auf das in der Kritik stehende DFB-Team einen klaren Aufwärtstrend seiner Profis. "Es spielen viele deutsche Nationalspieler bei uns. Wir wollen die auf jeden Fall auch in Form bringen für die Nationalmannschaft. Das Abschneiden der Nationalteams und auch unsere Form ist steigerungsbedürftig. Wir sind gefordert und wir sind dran", betonte der 49-Jährige.

Auch für Kimmich ist eine "Leistungssteigerung das Mindeste". Die letzten Länderspiele "waren nicht gut. Wir müssen wirklich gucken, dass wir in die Spur kommen, solange ist es nicht mehr bis zur Europameisterschaft."