Fußball-Bundesligist FC Augsburg geht nach dem gelungenen Debüt von Trainer Jess Thorup erleichtert in die kommenden Wochen. "Das tut unheimlich gut", sagte Mittelfeldspieler Niklas Dorsch nach dem 5:2 (3:2) beim 1. FC Heidenheim am Sonntag bei DAZN: "Nach den letzten Wochen, in denen es bei uns teilweise drunter und drüber ging, das Spiel noch zu drehen, da muss man der Mannschaft einen Riesen-Respekt aussprechen."

Bei ihrem zweiten Saisonsieg hatten die Augsburger nach einem frühen 0:2-Rückstand Moral bewiesen und nach über einem Jahr wieder einen Auswärtssieg in der Bundesliga eingefahren. Erheblichen Anteil hatte daran auch Thorup. Der Däne, seit Anfang dieser Woche Nachfolger des glücklosen Enrico Maaßen, habe die Mannschaft "von Sekunde eins abgeholt, und wir haben alles dafür getan, ihm heute etwas zurück zu geben", sagte Dorsch.

Stürmer Phillip Tietz sprach dem Dänen ein "großes Lob" aus: "Wie er das geschafft hat in der kurzen Zeit. Wir haben alle die Situation angenommen und sind extrem happy, dass er da ist." Unter Maaßen war die Entwicklung der im Sommer stark verjüngten Mannschaft in dieser Saison ins Stocken geraten, unter Thorup soll nun auf dem positiven Start aufgebaut werden.

"Ich habe zur Mannschaft gesagt: Was vorher war, kümmert euch nicht darum. Was ihr heute auf dem Platz zeigt, ist für mich wichtig", sagte der 53-Jährige nach seinem Premierensieg: "Wir müssen auf dem Platz zusammenhalten, und das hat die Mannschaft heute gezeigt."