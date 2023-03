Unterföhring (SID) - Trotz der Unruhen während der Länderspielpause und der sehr guten Form des Gegners ist Fußball-Rekordmeister Bayern München für die Mehrheit der Fans Favorit im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund. In einer Umfrage des Senders Sky gaben 51,5 Prozent der 1034 Befragten an, dass sie an einen Triumph der Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) glauben.

Nur 22,7 Prozent denken hingegen, dass der BVB erstmals seit neun Jahren in München einen Bundesliga-Sieg einfahren kann. 21,4 Prozent tippen auf ein Remis.

Auch die Tabellenführung der Dortmunder hält die Mehrheit für eine Momentaufnahme. 59,4 Prozent sind überzeugt, dass die Münchner die elfte Meisterschaft in Serie gewinnen werden, etwas mehr als ein Viertel glaubt an den BVB (28,3 Prozent).

Die Gunst der Zuschauerinnen und Zuschauer ist jedoch auf Seiten der Borussia. Ein Drittel (33,0 Prozent) würde dem Team von Trainer Edin Terzic den Titel gönnen, nur 24,6 Prozent würden sich über den Triumph der Bayern am Ende der Saison freuen.