Eine Mehrheit der fußballinteressierten Deutschen fordert nach den sportlich enttäuschenden Ergebnissen von Bayern München personelle Konsequenzen für Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL/ntv sind 66 Prozent der Befragten der Meinung, dass der 46-jährige Salihamidzic entlassen werden sollte. 46 Prozent finden, Münchens Vorstandschef Oliver Kahn sollte gehen. Nur acht Prozent stimmten für den neuen Trainer Thomas Tuchel.

Nach dem Aus in der Champions League und im DFB-Pokal glaubte rund ein Drittel (34 Prozent) der Befragten vor dem 29. Spieltag dennoch, dass der FC Bayern am Ende der laufenden Saison zum elften Mal in Folge deutscher Meister wird.