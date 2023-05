Trainer Urs Fischer von Union Berlin gibt sich auch vor der möglichen Entscheidung im Champions-League-Rennen weiter zurückhaltend. "Lassen Sie uns darüber sprechen, wenn es so weit sein sollte. Der Konjunktiv interessiert mich nicht. Der Fokus ist die nächste Aufgabe Hoffenheim. Danach schauen wir weiter", sagte der Schweizer vor dem Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim.

Abhängig vom Abschneiden des SC Freiburg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg kann Union bereits im Kraichgau mit einem Unentschieden (bei einer Freiburger Niederlage) oder einem Sieg (bei Freiburger Unentschieden) die Königsklasse erreichen. Auf die Frage, ob er gerne in der kommenden Spielzeit in der Champions League spielen würde, antwortete Fischer: "Hat schonmal ein Trainer 'Nein' gesagt? Dann werde ich mich davor hüten, der erste zu sein."

Zwei Spieltage vor Schluss liegt Union als Vierter (60 Punkte) drei Zähler vor den Freiburgern, die auf Europa-League-Rang fünf stehen.