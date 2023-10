Fußball-Bundesligist Union Berlin will sich trotz der anhaltenden Ergebniskrise beim schweren Auswärtsspiel in Dortmund nicht verstecken.

"Am Schluss musst du trotzdem eine positive Haltung haben, um in Dortmund etwas zu holen. Ansonsten wird es doppelt schwer", sagte Trainer Urs Fischer vor der Partie beim BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die Serie von sechs Pflichtspielniederlagen in Folge sowie der späte Nackenschlag in der Königsklasse gegen Sporting Braga am Dienstag (2:3) drücken auf die Stimmung der Köpenicker. "Natürlich ist nicht das gleiche Selbstvertrauen und die gleiche Überzeugung da", sagte Fischer, der die schwierigste Phase in seiner fünfjährigen Amtszeit durchlebt.

In der Liga liegen die Eisernen mit sechs Zählern auf dem elften Rang. In Westfalen warte auf die Berliner eine Mannschaft mit "individueller Klasse" und "Geschwindigkeit", sagte Fischer, der auch gegen den Vizemeister auf die verletzten Leistungsträger Robin Knoche und Rani Khedira verzichten muss: "Da kommt einiges auf uns zu."