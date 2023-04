U21-Europameister Niklas Dorsch hat angesichts seines anhaltenden Verletzungspechs und gesundheitlicher Probleme auch auf psychologische Hilfe zurückgegriffen. "Psychologische Hilfe war dringend notwendig. Man fällt in ein absolutes Loch, liegt fast nur zu Hause und will einfach nur gesund sein", sagte der 25 Jahre alte Profi des FC Augsburg bei Sky: "Es hört sich banal an, aber da geht es auch um Lebensqualität."

Dorsch hat in dieser Saison erst sechs Partien absolvieren können, zuletzt bremste den Mittelfeldspieler ein Eingriff an den Nasennebenhöhlen aus. Zuvor hatten ihn auch zwei Brüche am Mittelfuß lange zurückgeworfen.

"Da denkt man erstmal nicht daran, auf dem Platz zu stehen oder im Stadion vor vielen Fans zu spielen. Man denkt daran, mit einem guten Gefühl aufzuwachen und einzuschlafen", sagte Dorsch: "Das meine ich mit Lebensqualität. Und deswegen ging es erstmal nur um den Menschen Niklas Dorsch und nicht um den Sportler."

Der will möglichst schnell wieder in die Bundesliga-Stadien zurückkehren, ein Auftritt im Kellerduell gegen den VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) kommt aber zu früh.