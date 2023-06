Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Offensivspieler Ansgar Knauff fest verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. Das teilten die Hessen am Freitag mit. Der U21-Nationalspieler war zuletzt eineinhalb Jahre von Vizemeister Borussia Dortmund ausgeliehen.

"Ansgar hatte mit seinen Leistungen in den vergangenen eineinhalb Jahren einen maßgeblichen Anteil am sportlichen Erfolg, weshalb es außer Frage stand, dass wir ihn in der Folge auch fest an uns binden wollten", sagte Timmo Hardung, ab dem 1. Juli bei Eintracht Frankfurt als Sportdirektor angestellt: "Wir freuen uns, dass Ansgar bei der Eintracht seine neue sportliche Heimat sieht, und sind von seinen bisher gezeigten fußballerischen Qualitäten überzeugt."

In der laufenden Saison absolvierte Knauff 33 Pflichtspiele für die Eintracht, sechs davon in der Champions League. Dabei erzielte der 21-Jährige ein Tor und lieferte drei Vorlagen. In der Rückrunde der Vorsaison hatte der Außenbahnspieler mit seinen Treffern im Viertelfinalhinspiel gegen den FC Barcelona (1:1) sowie beim Halbfinalhinspiel bei West Ham United (2:1) großen Anteil am späteren Europa-League-Triumph.