Klubchef Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart hat Trainer Bruno Labbadia nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Samstag auf Schalke den Rücken gestärkt.

Stuttgart (SID) - Klubchef Alexander Wehrle vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat Trainer Bruno Labbadia nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Samstag auf Schalke den Rücken gestärkt. Eine Woche zuvor hatten die Schwaben den 1. FC Köln noch mit 3:0 bezwungen.

"Diese Leistungsschwankungen haben wir seit Langem. Wir haben zu oft Spiele drin, in denen die Mannschaft phasenweise bei Weitem nicht an ihr Limit kommt", sagte Wehrle am Dienstag dem Nachrichtenportal BW24.

Unter Labbadia sei es "das erste Spiel dieser Art, die Leistungen hatten sich bis zum Schalke-Spiel kontinuierlich verbessert und stabilisiert", meinte der Stuttgarter Vorstandschef. Das Spiel in Gelsenkirchen sei "ein Rückschlag, dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir unser Ziel, den Klassenerhalt, erreichen werden".

In den nächsten Spielen trifft der VfB auf Abonnementmeister Bayern München, Eintracht Frankfurt und Union Berlin. "Diese Mannschaft hat immer wieder gezeigt, dass sie nach Rückschlägen wieder aufsteht. Das wird auch diesmal der Fall sein. Der Spielplan war uns vorher bekannt, und wir wissen vom ersten Tag an, dass es in dieser Saison einzig und allein um den Klassenerhalt geht", betonte Wehrle.