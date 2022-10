Fußball-Bundesligist VfB wird auch am Samstag im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund von Interimstrainer Michael Wimmer betreut.

Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB wird auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund von Interimstrainer Michael Wimmer betreut. Dies kündigte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat nach dem souveränen 6:0 (4:0) in der zweiten Pokalrunde gegen Zweitliga-Schlusslicht Arminia Bielefeld an.

Dies sei "kein großes Geheimnis", sagte Mislintat nach dem Spiel bei Sky. Wimmer sprach von einem "Vertrauensbeweis des Vereins. Das freut mich."

Der VfB hatte in der vergangenen Woche Pellegrino Matarazzo entlassen. Dessen Assistent Wimmer hatte die Schwaben bereits am Samstag gegen den VfL Bochum (4:1) zum ersten Ligasieg der Saison geführt.

Für Mislintat ist dies ein "schönes Luxusproblem. Das verschafft uns Zeit, die bestmögliche Lösung zu finden." Als Kandidaten werden der Däne Jess Thorup (derzeit vereinslos) und der frühere Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder (Ajax Amsterdam) gehandelt. Wimmer sei aber auf jeden Fall "ein Teil der Lösung", sagte Mislintat.

Er helfe "solange aus", betonte indes Wimmer, "bis ein Neuer da ist". Dies sei eine "klare Absprache" mit Mislintat. Er beschäftige sich nicht mit anderen Szenarien, ergänzte der 42-Jährige bescheiden, obwohl er mit den zwei klaren Siegen einige Argumente sammelte.