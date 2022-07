Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss in der Saison-Vorbereitung vorerst auf Orel Mangala verzichten.

Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss in der Saison-Vorbereitung vorerst auf Orel Mangala verzichten. Der Mittelfeldspieler (24) wurde bereits am Dienstag positiv auf das Corona-Virus getestet und befindet sich nach Angaben der Schwaben seitdem in häuslicher Isolation.

Mangala war zuletzt mit einem Wechsel in die englische Premier League in Verbindung gebracht worden. Aufsteiger Nottingham Forest, West Ham United und Crystal Palace gelten als interessiert. Der VfB erhofft sich eine Ablöse von bis zu 15 Millionen Euro.