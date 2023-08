Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss zum Saisonstart auf Abwehrspieler Josha Vagnoman verzichten. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, müsse der 22-Jährige wegen einer Ermüdungsreaktion im Mittelfuß vorerst individuell trainieren. Erst Mitte September soll er wieder zur Verfügung stehen. Vagnoman, der im März sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gefeiert hatte, verpasst demnach unter anderem den Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Bochum am 19. August.

Weit länger wird wohl Mittelfeldspieler Nikolas Nartey ausfallen. Der 23-Jährige, der in der vergangenen Saison neunmal für den VfB in der Bundesliga zum Einsatz gekommen war, erlitt einen Knorpelschaden im Kniegelenk. Nartey soll zeitnah operiert werden, aktuell geht der Verein von einer Zwangspause bis zum Jahresende aus.