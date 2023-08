Als frischgebackener vierfacher Vater hat die neue Bundesliga-Attraktion Harry Kane eine überaus vernünftige Wahl bei seinem fahrbaren Untersatz getroffen. Bei einem PR-Termin eines Großsponsors von Rekordmeister Bayern München aus der Automobilbranche entschied sich der englische Nationalmannschaftskapitän für ein familientaugliches Luxusauto. "Mit vier Kindern jetzt muss ich sicherstellen, dass ich genug Platz habe", begründete Kane.

Sein zweiter Sohn Henry Edward wurde am Sonntag in London geboren. Erst am Mittwochmorgen war Kane, der erst am 12. August von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt war, nach München zurückgekehrt. "Alles ist gut gelaufen. Vier Kinder halten dich auf Trab", sagte der 30-Jährige.

Neben der Vorbereitung auf sein erstes Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) hat für Kane nun die Wohnungssuche in der bayerischen Landeshauptstadt Priorität.

Die Umstellung auf den Rechtsverkehr habe er bereits gut hinbekommen, sagte der Engländer: "Bisher hatte ich noch keine Crashes." Allerdings habe er auch einen Fahrer, auf den er zurückgreifen und von dem er lernen könne, räumte der lachend ein.