DFB-Sportdirektor Rudi Völler traut Bayer Leverkusen in dieser Saison mindestens einen Titel zu. "Ich lege mich nicht auf die Meisterschaft fest, aber sie werden am Ende der Saison etwas in Händen halten", sagte Völler im Interview mit der Sport Bild.

Sein Ex-Klub führt die Tabelle in der Fußball-Bundesliga an, steht im Viertelfinale des DFB-Pokals und im Achtelfinale der Europa League. "Die Chance ist riesig, dass Bayer 04 in dieser Saison mindestens einen Titel holt", sagte Völler und ist sich sicher: "Diese Mannschaft wird nicht einbrechen."