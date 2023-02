Frankfurt-Trainer Glasner glaubt nicht daran, dass der bevorstehende Höhepunkt in der Champions League schon in den Köpfen seiner Spieler herumspukt.

Frankfurt am Main (SID) - Trainer Oliver Glasner vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt glaubt nicht daran, dass der bevorstehende Höhepunkt in der Champions League schon in den Köpfen seiner Spieler herumspukt. "Wir haben ausschließlich über Werder Bremen gesprochen, erst ab Sonntag geht es um Neapel", sagte der Österreicher vor dem Punktspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen die Bremer.

Mit Blick auf die ausstehenden Ligapartien und das Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse am Dienstag gegen den italienischen Spitzenreiter SSC Neapel will Glasner die Sinne der Profis schärfen. "Jetzt kommt die Crunchtime in allen Wettbewerben. Da kommt es auf die Details an", äußerte der Trainer des Europa-League-Siegers am Donnerstag: "Ich bin wahnsinnig zuversichtlich hinsichtlich der kommenden Spiele."