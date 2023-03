Dortmund (SID) - Borussia Dortmund bangt vor dem 100. Bundesliga-Revierderby bei Schalke 04 um den Einsatz des erkälteten Kapitäns Marco Reus und des angeschlagenen Torhüters Gregor Kobel. "Da müssen wir heute und morgen schauen", sagte Trainer Edin Terzic am Freitag vor dem mit Spannung erwarteten Duell am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). Sicher ist bereits, dass Julian Brandt und Karim Adeyemi (jeweils Muskelfaserriss) ausfallen werden.

Die erste Niederlage 2023 und das Achtelfinal-Aus in der Champions League beim FC Chelsea (0:2) habe seine Mannschaft gut verdaut. "Wir waren erstmal sehr enttäuscht, sehr selbstkritisch in den Tagen danach und haben uns jetzt sehr hungrig gezeigt", sagte Terzic: "Es gibt für uns noch eine Menge, wofür man in dieser Saison kämpfen darf. Wir sind definitiv bereit für das Derby."

Dortmund ist vor dem 24. Spieltag punktgleich mit dem Tabellenführer Bayern München und auch im DFB-Pokal noch im Wettbewerb. Schalke kämpft als Vorletzter gegen den drohenden Abstieg und konnte zuletzt zwei Siege in Folge feiern.