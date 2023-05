Fußball-Bundesligist Union Berlin muss im Saisonendspurt auf Mittelfeldspieler Andras Schäfer verzichten. Wie die Köpenicker am Mittwoch mitteilten, erlitt der 24-Jährige am vergangenen Samstag im Ligaspiel gegen den SC Freiburg (4:2) einen Rückschlag und muss erneut pausieren. In den beiden letzten Spielen bei der TSG Hoffenheim und gegen Werder Bremen steht der ungarische Nationalspieler Union-Trainer Urs Fischer nicht zur Verfügung.

Schäfer hatte sich im November eine Verletzung am Fuß zugezogen und war Ende Januar gegen Bremen zunächst auf den Platz zurückgekehrt. Nach dem Stadtderby gegen Hertha BSC folgte jedoch wenig später die nächste Pause. Damals seien laut Union zwar "keine strukturellen Verletzungen" festgestellt worden, doch die Mannschaftsärzte hätten "eine Ruhephase" verordnet. Nach zwei Kurzeinsätzen hatte Schäfer gegen Freiburg sein Startelf-Comeback gegeben.