Munas Dabbur verlässt den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim in Richtung Dubai. Wie der Klub am Mittwoch vermeldete, wechselt der ehemalige israelische Nationalspieler in die Vereinigten Arabischen Emirate zu Shabab Al-Ahli. Über die Ablösesumme machten die Kraichgauer keine Angaben, der Vertrag des Stürmers lief ursprünglich bis 2024.

Hoffenheim verabschiedete den 31-Jährigen mit durchaus kritischen Tönen. Durch seine 29 Pflichtspiel-Treffer habe Dabbur "seine Torgefahr immer wieder unter Beweis gestellt", wird TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen in einer Pressemitteilung zitiert: "Dennoch bleibt mit dem Blick auf einen derart veranlagten Spieler am Ende des gemeinsamen Weges auch ein Gefühl, dass noch mehr möglich gewesen wäre." Nichtsdestotrotz habe man sich "zu jeder Zeit auf ihn verlassen" können, sagte Rosen weiter.

Dabbur war im Januar 2020 vom spanischen Erstligisten FC Sevilla in den Kraichgau gewechselt. Insgesamt absolvierte er für die TSG 99 Pflichtspiele.