Borussia Dortmund rappelt sich nach dem brutalen Niederschlag im Meisterkampf der Fußball-Bundesliga langsam wieder hoch und findet zu neuem Optimismus. "Wir haben eine sehr gute Mannschaft, haben in diesem Jahr 46 Punkte geholt, davon alleine 40 in der Rückrunde", sagte Vereinschef Hans-Joachim Watzke dem SID am Pfingstmontag. "Wir haben einen großartigen Trainer, der wunderbar zu dieser Mannschaft passt."

Besonders positiv bewertet Watzke das Verhalten der Dortmunder Anhänger nach dem 2:2 gegen den Mainz 05" itemprop="name" />FSV Mainz 05, das im Titelrennen mit Bayern München am Samstag nicht ausgereicht hatte. "Wir bilden eine Einheit, auch und gerade mit den Fans", betonte er: "Wie sie versucht haben, die Mannschaft mitten in unser aller Schmerz aufzubauen, war einzigartig."

Nach dem Abpfiff waren alle BVB-Spieler in sich zusammengesunken, Marco Reus weinte, Trainer Edin Terzic auch. Die Südtribüne applaudierte, nachdem sich der erste Schock gelegt hatte.