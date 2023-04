Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat das brasilianische Top-Talent Arthur verpflichtet und mit einem Vertrag bis Juni 2028 ausgestattet. Den Transfer des 20 Jahre alten Rechtsverteidigers vom brasilianischen Klub America FC gab die Werkself am Montag bekannt, zuvor hatten bereits Medien vom bevorstehenden Wechsel berichtet. Bayers Sportgeschäftsführer Simon Rolfes sprach in der Mitteilung von einem "Transfer mit Weitblick".

"Ich bin sehr stolz darauf, bald für Bayer 04 spielen zu dürfen. Der Klub ist in Brasilien bekannt und beliebt, in Leverkusen sind schon viele meiner Landsleute zu herausragenden Fußballern geworden", wird der Defensivspieler zitiert, der bei dem 1:2 in Marokko Ende März sein Debüt für die brasilianische Nationalmannschaft gegeben hatte.

Arthur Augusto de Matos Soares, so sein vollständiger Name, ist ein Transfer ganz im Stile von Bayer, das auf dem südamerikanischen Markt bestens vernetzt ist. Bereits 23 Brasilianer standen bei der Werkself unter Vertrag.

In der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso ist Jeremie Frimpong auf der Rechtsverteidigerposition gesetzt. Es gilt als nicht unwahrscheinlich, dass Timothy Fosu-Mensah den Verein am Saisonende verlässt. Am Sonntag hatte Bayer bereits den sofortigen Abschied von Charles Aranguiz bekannt gegeben. Der chilenische Nationalspieler wechselt zum brasilianischen Spitzenklub Porto Alegre.