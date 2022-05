Bremen (SID) - Bundesliga-Rückkehrer Werder Bremen vermeldet den ersten hochkarätigen Zugang für die kommende Saison. Der Aufsteiger nahm Innenverteidiger Niklas Stark (27) ablösefrei unter Vertrag. Der zweimalige Nationalspieler spielte zuletzt für Hertha BSC.

"Niklas war schon über einen längeren Zeitraum in unserem Blickfeld. Nun hat sich eine Möglichkeit ergeben, ihn von Werder zu überzeugen und ihn an die Weser zu holen", sagte Bremens Profifußball-Leiter Clemens Fritz. "Mit seinen 200 Bundesliga-Spielen bringt er reichlich Erfahrung mit." Trainer Ole Werner begrüßte Stark als "robusten und technisch guten Defensivspieler, der in seiner Karriere schon einiges erlebt hat".

Stark war U19- und U21-Europameister, für Hertha spielte er seit 2015. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen bei Werder und sofort ein gutes Gefühl. Ich möchte dazu beitragen, dass sich Werder wieder dauerhaft in der Bundesliga etabliert", sagte er.