Stürmer Justin Njinmah hat nach seiner Rückkehr zu Werder Bremen seinen Vertrag bei den Hanseaten verlängert. Der 22-Jährige, der vergangene Saison für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund in der 3. Liga spielte, soll am Montag mit den Bundesliga-Profis in die Vorbereitung starten. Bis wann das neue Arbeitspapier von Njinmah gilt, gab der Klub nicht bekannt.

"Wir freuen uns, dass wir Justin auch in den kommenden Jahren auf seinem Weg begleiten werden. Seit er 2021 von Kiel zu uns gewechselt ist, hat er eine sehr gute Entwicklung genommen", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball der Bremer: "Justin ist weiterhin ein junger Spieler, der sehr viel mitbringt, aber in seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende ist. Wir sind sehr gespannt darauf, wie er unser Stürmerteam ergänzen wird."