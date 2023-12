Der FC Augsburg arbeitet nach dem Wintereinbruch in großen Teilen Bayerns fieberhaft daran, die Austragung des Heimspiels gegen Frankfurt zu sichern.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg arbeitet nach dem Wintereinbruch in großen Teilen Bayerns fieberhaft daran, die Austragung des Heimspiels gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) zu sichern. Auch in der Fuggerstadt machen den Organisatoren große Schneemassen zu schaffen.

"Wir tun alles dafür, dass das Spiel ausgetragen werden kann", sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. Etliche Mitarbeiter seien "fast rund um die Uhr im Einsatz, sodass wir davon ausgehen, dass die Partie stattfindet. Sollte sich die Lage verändern, werden wir umgehend informieren."

Wegen des starken Schneefalls musste bereits das für Samstag (15.30 Uhr) angesetzte Duell von Bayern München mit Union Berlin abgesagt werden. Ein Nachholtermin für die Partie steht noch nicht fest.